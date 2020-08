Ue minaccia sanzioni, voto in Bielorussia non libero

(ANSA) - BRUXELLES, 11 AGO - L'Ue denuncia che in Bielorussia le elezioni non sono state "né libere né eque" e minaccia sanzioni. In un comunicato, l'Ue sottolinea che le presidenziali in Bielorussia di domenica scorsa "non sono state né libere né eque". E aggiunge: "Noi procederemo ad un esame approfondito delle relazioni con la Bielorussia. E si potrebbe, tra l'altro, adottare misure contro i responsabili delle violenze osservate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati", si legge ancora in una dichiarazione approvata dai 27 Stati membri. (ANSA).