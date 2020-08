Israele: intesa per evitare elezioni,si sposta data bilancio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 AGO - Il Likud di Benyamin Netanyahu e Blu Bianco di Benny Gantz sembrano aver trovato la maniera di evitare nuove elezioni se non si approva il bilancio statale entro il 25 agosto come vuole la legge.

Entrambi - pur restando ognuno sulle proprie posizioni riguardo la previsione finanziaria - si sono infatti dichiarati favorevoli ad una norma che sposti di qualche mese la data di agosto in modo da avere più tempo per cercare una intesa.

La proposta di legge è stata avanzata dai deputati Yoaz Hendel e Zvi Hauser (di un gruppo legato a Blu Bianco) e subito accettata da Netanyahu e Gantz e anche dai religiosi dello Shas.

Ora si tratta di vedere se sarà condivisa dagli altri partiti. La disputa tra i due leader della maggioranza di unità nazionale - Netanyahu vuole un bilancio che copra solo il 2020, mentre per Gantz deve arrivare fino alla fine del 2021 - stava mettendo in crisi l'esecutivo tanto che ieri è saltata addirittura la riunione di governo a Gerusalemme. (ANSAmed).

