Beirut: Papa, comunità internazionale dia generoso aiuto

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 09 AGO - "Rinnovo l'appello per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale". Lo ha detto il Papa all'Angelus ricordando l'esplosione che ha devastato Beirut e ha messo in ginocchio l'intero Libano. Poi ha rivolto un appello alla Chiesa locale: "Per favore: chiedo ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano che siano vicini al popolo e che vivano con una stile di vita improntato alla povertà evangelica senza lusso perché il vostro popolo soffre, e soffre tanto". (ANSA).