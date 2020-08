Corea Sud: attacchi sessisti a deputata per vestito

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Bufera sessista contro la più giovane parlamentare della Corea del Sud attaccata suo social per aver indossato un vestito sopra il ginocchio e delle scarpe da ginnastica. Lo riporta la Cnn.

Il Paese asiatico è noto per la sua mentalità patriarcale e misogina, nonostante in questa legislatura nel Parlamento ci sia il 19% di donne, la percentuale più alta di sempre.

Ryu Ho-jeong, 28 anni, ha dichiarato di aver voluto indossare l'abito scamiciato rosso e blu per "rompere con la tradizione" ma non avrebbe mai immaginato di scatenare un putiferio di insulti sui social. "La prossima volta si presenterà in bikini", ha scritto un hater . "Cos'è un bar?", ha scritto un altro sulla pagina Facebook dei sostenitori del presidente Moon Jae. E c'è chi l'ha definita "una "escort".

Il Partito Democratico al governo e il suo, il piccolo Partito della Giustizia, hanno difeso la scelta di Ryu. "Gli attacchi subiti rappresentano discriminazione contro le donne", è scritto in un comunicato del movimento nel quale milita la parlamentare, mentre in un post su Facebook Ko Min-jung, del Partito democratico, ha ringraziato Ryu "per aver "rotto con l'eccessivo rigorismo e autoritarismo del parlamento". (ANSA).