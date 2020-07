"Tenet" uscirà prima in Italia che negli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 27 LUG - "Tenet", l'atteso blockbuster distopico di Christopher Nolan il cui debutto nelle sale, previsto a metà luglio, era stato piu' volte rinviato a causa del Covid -19, uscirà prima in Italia che negli Usa.

La Warner ha annunciato che il film uscirà dal 26 agosto in oltre settanta paesi, tra cui anche Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Russia Spagna e Regno Unito.

Il film aprirà poi per il fine settimana di Labor Day, ai primi di settembre, in alcune selezionate città degli Stati Uniti.

Originariamente "Tenet" doveva uscire il 17 luglio in tutto il mondo. Il debutto era poi stato spostato al 3 luglio, poi al 12 agosto e infine a data da destinarsi.

Recitano in "Tenet" John David Washington Robert Pattinson nel ruolo di spie incaricate di prevenire la Terza Guerra Mondiale usando l'inversione del tempo. Nel cast anche Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh e Michael Caine.

La Warner non ha confermato l'ipotesi circolata nei giorni scorsi di una programmazione in streaming su HBO per il mercato a stelle e strisce. Nolan su questo punto è stato finora inflessibile: Tenet, tra i suoi film, è finora "quello più pensato per l'esperienza del grande schermo". (ANSA).