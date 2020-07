Dua Lipa, prima donna con 4 brani da oltre 1 mld streaming

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La popstar Dua Lipa è la prima donna ad avere 4 brani con oltre 1 miliardo di streaming su Spotify ed è la prima artista quest'anno a raggiungere il numero 1 in radio in Usa con due brani (Break my heart e Don't start now, certificate in Italia disco d'oro la prima e disco di platino la seconda).

I brani sono contenuti nell'ultimo album di Dua: Future Nostalgia, l'album di una donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto. (ANSA).