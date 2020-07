Netanyahu avvisa Siria e Libano, non tollereremo attacchi

(ANSA) - TEL AVIV, 26 LUG - Il premier Benyamin Netanyahu ha avvisato Siria e Libano che Israele non tollererà attacchi.

"Non permetteremo a nessuno - ha detto nella consueta riunione domenicale del governo a Gerusalemme riferendosi alle tensioni alla frontiera del nord - di attentare alla nostra sicurezza e di minacciare i nostri cittadini. Non consentiremo attacchi alle nostre forze"."L'esercito - ha concluso - è pronto a rispondere ad ogni minaccia". (ANSAmed) (ANSA).