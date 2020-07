Hit parade, Lazza debutta al primo posto con J

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il Re Mida (come il titolo degli ultimi suoi album) del rap italiano conquista al debutto il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/GFk: Lazza con il mixtape "J" firma questa nuova raccolta di inediti, con molte collaborazioni. Ne fa le spese l'altro protagonista della scena rap italiana, Guè Pequeno che dopo tre settimane in vetta scivola al secondo posto con Mr. Fini, suo ottavo album. Stabile al terzo posto il rapper Ernia con Gemelli, sua terza fatica discografica. Perde due posizioni Geolier con Emanuele (Marchio Registrato) ed ora è quarto, ai piedi del podio.

Entra direttamente in quinta posizione Kiss Kiss Play Summer 2020, la playlist scelta dalla radio napoletana. Sesta piazza, in discesa di due gradini rispetto a una settimana fa, per Tedua con Vita Vera Mixtape, progetto che vede tra le collaborazioni nomi di primo piano della scena rap e trap italiana.

Ancora rap, in settima posizione, con Ghali e il suo Dna, che precede il collega Marracash con Persona (certificato l'album più venduto dei primi sei mesi dell'anno).

Chiudono la top ten la raccolta in doppio cd dei brani per l'estate di Radio Italia Summer 2020 e i Pinguini Tattici Nucleari, rientrati tra i primi dieci, con Fuori dall'Hype Ringo Starr. (ANSA).