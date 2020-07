Coronavirus, coprifuoco a Miami Beach

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - A Miami Beach scatta il coprifuoco per l'emergenza coronavirus. Tutti a casa dalle 20 alle 6 del mattino per evitare feste e ogni tipo di assembramento notturno.

Chiusi tutti gli esercizi commerciali, ristoranti e bar. I ristoranti potranno solo continuare ad assicurare cibo recapitato a domicilio. Il coprifuoco nel resto di Miami parte alle 10 di sera.

L'ordine restera' in vigore per almeno una settimana e la famosa Ocean Drive restera' chiusa al traffico durante il giorno.