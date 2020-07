American Airlines avverte, a rischio 25.000 posti

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - American Airlines avverte: 25.000 posti di lavoro sono a rischio quando scadranno gli aiuti pubblici concessi al settore del trasporto aereo per la crisi del coronavirus. I tagli potrebbero scattare in ottobre, ovvero alla scadenza dei paletti imposti con gli aiuti pubblici, fra i quali il divieto di ridurre la forza lavoro. Le riduzioni sono necessarie per far fronte a uan domanda che continua a essere al palo. (ANSA).