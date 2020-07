Brexit: Belgio, riserva proposta da Michel ottimo segnale

(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "Sperare per il meglio, prepararsi al peggio: un solido principio in politica. La proposta di una nuova riserva di adeguamento alla Brexit per contrastare le conseguenze negli Stati membri più colpiti è un ottimo segnale per avviare i negoziati". Lo scrive su Twitter la premier belga, Sophie Wilmes, commentando la nuova proposta sul Recovery Fund e il bilancio Ue del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.(ANSA).