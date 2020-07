Musica: rinviato al 2021 concerto Garrett a Caracalla (2)

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - E' stato rinviato e riprogrammato al prossimo anno il concerto di David Garrett annunciato per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla. Il violinista e rockstar, annunciano oggi dall'ufficio stampa del Costanzi, sarà a Roma con il suo "UNLIMITED - LIVE 2021" il 26 luglio 2021. Garrett offrirà i suoi fan un mix di pezzi inediti, arrangiamenti unplugged insieme alle versioni più appassionanti delle sue hit. "Non vedevo l'ora di esibirmi nelle meravigliose Terme di Caracalla, quindi sono profondamente addolorato che il concerto debba essere riprogrammato a causa della pandemia Covid-19", ha commentato Garrett, che si è detto però "molto felice di essere riuscito a trovare una nuova data per il 2021. Non vedo l'ora di tornare a Roma e suonare per tutti voi ragazzi. Abbiate cura di voi stessi - spero di rivedervi presto di nuovo felici e in salute!" Osannato per essere stato il pioniere del crossover contemporaneo, e per il suo modo di suonare eccezionalmente virtuoso, David è perfettamente a suo agio nell'eseguire dalle più complesse composizioni classiche con i migliori direttori d'orchestra e le orchestre del mondo, ai successi rock più apprezzati dal pubblico degli stadi. Ammirato da milioni di fan in tutto il mondo, ha venduto milioni di biglietti e vinto 24 dischi d'oro e 16 di platino in ogni angolo del mondo. Il tour è organizzato in collaborazione con International Music and Arts.

I biglietti acquistati restano validi per il 2021 (recupero del 27 luglio 2020). Biglietti da 40 a 120 euro (più diritti di prevendita 15%) in vendita da lunedì 6 luglio. Tutte le informazioni sul sito dell'Opera di Roma. (ANSA).