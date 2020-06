Coronavirus: l'Algeria rinvia la riapertura delle frontiere

(ANSA) - TUNISI, 29 GIU - Dopo due giorni di rialzi record l'Algeria registra un leggero calo nella crescita dei contagi da coronavirus. Sono infatti 298 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore che portano a 13.571 il bilancio totale dei contagiati nel Paese. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Algeri attraverso le parole del portavoce della Commissione speciale per il monitoraggio della diffusione della malattia, Djamel Fourar, precisando che i decessi sono saliti a 905. In aumento anche i guariti che diventano 9674. 42 i pazienti in rianimazione.

Tuttavia la riapertura delle frontiere, che era stata prevista per il primo luglio "non è all'ordine del giorno", ha annunciato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, ordinando di mantenere chiusi i confini fino alla fine della crisi del coronavirus che ha conosciuto negli ultimi giorni un'impennata di contagi.

