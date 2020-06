Vitalizi: ex parlamentari, disponibili a sacrifici

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, possiamo dire che è stata ripristinata la legalità, che sono stati riconfermati il diritto, il rispetto dei principi della Costituzione e delle norme stabilite. Ci dispiace soltanto che 112 Senatori, nel frattempo deceduti, non abbiano potuto avere giustizia". Così l'Associazione degli ex parlamentari commentano la sentenza della Commissione contenziosa del Senato sui Vitalizi, riconfermando "la disponibilità" ad altre forme di tagli "come il contributo di solidarietà", rispettosi delle sentenze della Corte. (ANSA).