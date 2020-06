Salvini,non mando mia figlia a scuola con mascherina

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Io mia figlia di 7 anni a scuola a settembre in un'aula buia, con la mascherina, non ce la mando".

Lo dice Matteo Salvini partecipando ad una manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione.

"In tutta Europa i bambini stanno andando a scuola senza distanza, senza mascherina, con la maestra. Perchè qui in Italia no?". (ANSA).