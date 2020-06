Borsa di Tokyo apre in lieve rialzo

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Borsa di Tokyo ha aperto questa mattina in leggero rialzo con lo yen in crescita rispetto al dollaro e in scia del consolidamento delle prese di beneficio a Wall Street. A pochi minuti dall'inizio delle contrattazioni l'indice di riferimento Nikkei 225 era in rialzo dello 0,26 percento (59,21 punti) a 22.608,26, mentre l'indice Topix ha segnato una livissima limatura dello 0,09 per cento (1,36 punti) a 1,585,78.