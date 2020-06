Advent in corsa per la Serie A, valutazione da 13 miliardi

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il fondo di private equity Advent International si fa avanti per rilevare una quota della Serie A, la lega della massima serie del campionato italiano di calcio, che sta già valutando le offerte di Cvc e di Bain Capital.

Secondo indiscrezioni di Bloomberg, Advent avrebbe fatto un'offerta che valuterebbe la Serie A e i suoi ricchi diritti televisivi circa 13 miliardi di euro. La mossa di Advent arriva a distanza di poche settimane dall'offerta da 3 miliardi di Bain per una quota di circa il 25% e da quella di Cvc, interessata fino al 20% per 2 miliardi.

Secondo l'Annual Review of Football Finance 2020 edito da Deloitte la Serie A è la quarta lega calcistica più ricca d'Europa, alle spalle di inghiterra, Spagna e Germania, in grado di generare nella stagione 2018-2019 circa 2,5 miliardi di euro di ricavi, su una 'torta' europea di di 28,9 miliardi. Almeno il 60% di queste entrate deriva dai diritti di trasmissione, con Bain e Cvc interessate a una quota di minoranza del veicolo che possiede i diritti tv. (ANSA).