Trump annulla saluto, 'poca gente'

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - Donald Trump ha cancellato il suo intervento di saluto dal palco allestito all'esterno dell'arena di Tulsa, all'interno della quale terrà, invece, come previsto, il primo comizio dopo l'emergenza coronavirus. Lo riferisce la Cnn citando fonti della campagna del presidente, secondo cui il programma all'aperto è stato annullato a causa di una partecipazione inferiore alle aspettative. Dalle immagini delle tv Usa, la zona antistante il palco appare scarsamente affollata. La campagna aveva allestito un secondo palco all'esterno prevedendo una partecipazione massiccia che invece non c'è stata. Il presidente avrebbe dovuto parlare su quel palco solo per 20 minuti. Lo staff sta già smontando la struttura.