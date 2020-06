In cella ex assessore Milano per stupro

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Paolo Massari, ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano della giunta guidata da Letizia Moratti e giornalista, è stato arrestato questa notte con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una amica, una professionista sua coetanea. La donna è stata soccorsa attorno alle 22 dalle volanti mentre nuda in strada, in via Nino Bixio, chiedeva aiuto.