Londra,scontri polizia-estremisti destra

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Momenti di tensione tra estremisti di destra e polizia a Londra dove i nazionalisti britannici si erano dati appuntamento per una manifestazione "in difesa dei nostri monumenti". Lo riporta la Bbc. L'altra protesta programmata nella capitale britannica, quella del movimento Black Lives Matter, che nei giorni scorsi aveva anche visto episodi di violenza contro alcune figure storiche del Regno Unito, era stata annullata dagli organizzatori per evitare lo scontro con i gruppi di estrema destra. Tra i manifestanti oggi anche Paul Golding, leader di Britain First, e gruppi di tifosi di calcio provenienti da tutto il Paese. Alcuni si sono radunati davanti alla statua di Winston Churchill, nella piazza del Parlamento, altri davanti al Cenotafio.