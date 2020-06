In Lombardia 272 contagi e 31 decessi

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Sono 272 i nuovi casi positivi in Lombardia su 14.837 tamponi effettuati (rapporto di 1,8%). Sono invece 31 i decessi in un giorno, per un totale complessivo di 16.405 da inizio pandemia. I guariti/dimessi sono 557. Senza variazioni il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97). I ricoverati non in terapia intensiva scendono invece a 2.357 (-131). Tra i nuovi casi, 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 sono stati riscontrati in alcune Rsa.