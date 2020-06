++ Borsa: Europa apre in forte calo, Francoforte -2,4% ++

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Partenza difficile per le Borse europee, che si allineano alla chiusura pesante di quelle asiatiche sui rinnovati timori per l'avanzata del coronavirus negli Usa e in America Latina e per i suoi effetti sull'economia. A Francoforte l'indice Dax ha avviato le contrattazioni in calo del -2,45% a 12.223 punti, a Londra il Ftse 100 cede il 2,32% a 6.182 punti mentre a Parigi il Cac 40 perde il 2,52% a 4.925 punti. (ANSA).