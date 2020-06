Leonardo: Profumo sarà leader industrie Ue aerospazio-difesa

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "A settembre dovrei essere nominato presidente dell'Asd", l'associazione europea dell'industria dell'aerospazio e della difesa. L'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, lo ha indicato in audizione in Senato, in Commissione Difesa. "Spero che sarà importante per il nostro Paese avere un rappresentante della propria industria alla presidenza dell'associazione europea", dice.

Alessandro Profumo si appresta così a sostituire Eric Trappier (Dassault Aviation) al vertice della federazione europea delle associazioni degli industriali del settore (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe): riunisce 23 associazioni nazionali presenti in 18 Paesi che, insieme, rappresentano tremila società che complessivamente hanno più di 840 mila dipendenti, (ANSA).