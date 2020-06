Università, da settembre in aula più dad

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - L'università italiana "non si è fermata" ma ricomincerà a settembre con lezioni in presenza prevedendo anche un'integrazione con una didattica a distanza per venire incontro agli studenti stranieri e ai fuori sede che la richiederanno. Niente plexiglass ma reperimento di aule e allungamento dell'orario. Sono le novità annunciate a Sky tg24 dal ministro dell'Università Gaetano Manfredi che, a parte la questione logistica, mette in campo una serie di interventi anche per far sì che i problemi economici delle famiglie dovuti al coronavirus non disincentivino le iscrizioni all'università.

"Interverremo sulle tasse universitarie allargando la no tax area, fino a 20mila euro di reddito Isee non si pagheranno le tasse - annuncia - Tra 20mila e 30mila ci saranno degli sconti molto importanti". Un capitolo a parte riguarda le borse di studio: "Abbiamo incrementato il fondo per fare in modo che ci sia un allargamento della modalità di accesso.