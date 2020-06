Rev. Sharpton,nuova marcia su Washington

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Mentre negli Usa continuano le proteste per la morte di George Floyd, il reverendo newyorchese Al Sharpton, noto leader della lotta per i diritti civili, ha annunciato che il 28 agosto organizzerà una marcia su Washington nel 57/o anniversario della storica dimostrazione per i diritti civili.

"Torneremo il 28 agosto per riaffermare quel sogno (di Martin Luther King)", ha affermato Sharpton, citato dalla Cnn, durante il discorso funebre tenuto per i funerali di Floyd. "Dobbiamo tornare a Washington - ha aggiunto - neri, bianchi, latini, arabi, all'ombra di Lincoln, è il momento di mettere fine a tutto questo". La marcia, ha sottolineato il reverendo, sarà guidata dalle famiglie che "conoscono il dolore" e sanno cosa significa essere "trascurati", comprese le famiglie di Floyd e di Eric Garner, un altro afroamericano morto soffocato nel 2014 per mano di un agente di polizia.