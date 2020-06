Sace, emesse garanzie per 430 mln su 47 istanze

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Ad oggi sono pervenute a Sace, attraverso la 'procedura semplificata', dal sistema bancario 47 richieste di garanzie per un ammontare complessivo di 430 milioni di euro, tutte le richieste hanno portato all'emissione della garanzia entro 48 ore". Così l'ad di Sace Simest, Pierfrancesco Latini, in audizione al Senato, sui finanziamenti alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a 5.000, come previsto da 'Garanzia Italia', lo strumento previsto dal dl Liquidità per sostenere le aziende danneggiate dal Covid.

(ANSA).