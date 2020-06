Conte, ora drastico taglio burocrazia

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "L'urgenza con cui è stato necessario mettere in campo le risorse è stata anche occasione per tagliare alcuni passaggi burocratici eccessivi come per la cig. Un taglio alla burocrazia deve essere ancora più drastico, perché la sfida della ripartenza non può esaurirsi nel ritorno alla normalità precedente". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un intervento a Ey Digital Talk "Italia riparte".