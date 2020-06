31esimo Tienanmen, sicurezza rafforzata

(ANSA) - PECHINO, 4 GIU - La Cina ha rafforzato le misure di sicurezza a Pechino in occasione del 31/mo anniversario delle stretta sanguinosa sulle proteste pro-democrazia di Tienanmen.

Le strade di accesso al centro politico della capitale sono state bloccate già da ieri, mentre la polizia ha intensificato la vigilanza per scongiurare accenni a manifestazioni legate ai tragici fatti di giugno del 1989. Ai media stranieri non è stato permesso di avvicinarsi alla piazza a causa delle "misure" in atto per la prevenzione del Covid-19. Intanto, ha riferito il network Rthk, a un piccolo numero di parenti delle persone uccise nella repressione da parte delle truppe dell'Esercito di liberazione popolare è stato permesso di visitare le tombe dei loro cari. Il gruppo delle "madri di Tienanmen" aveva manifestato il timore che l'evento potesse saltare con la scusa della pandemia. Alla fine, sia pure in un contesto di massima sorveglianza, sono state concesse le autorizzazioni a recarsi al cimitero previa registrazione delle carte di identità.