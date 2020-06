Francia: incidenti per Traorè, 18 fermi

(ANSA) - PARIGI, 3 GIU - Diciotto persone sono state fermate a Parigi durante gli incidenti a margine della manifestazione non autorizzata organizzata ieri per Adama Traoré, il ragazzo nero di 24 anni morto nel 2016 mentre era in stato di fermo. In totale sono 20.000 le persone che hanno manifestato davanti al tribunale di Parigi sfidando il divieto della polizia. "Traoré come Floyd", "tutti contro la polizia", "Rivolta", erano alcuni degli slogan scanditi dalla piazza. La prefettura precisa inoltre che delle 18 persone fermate ieri 17 sono state poste in stato di fermo giudiziario. Sull' onda di quanto sta accadendo negli Stati Uniti, i manifestanti si sono riuniti numerosi, rispondendo all'appello del comitato di sostegno per la famiglia Traoré. "Oggi - ha detto la sorella maggiore davanti ai manifestanti - questa non è più la battaglia della famiglia Traoré, è la battaglia di tutti voi. Oggi, quando si lotta per George Floyd, si lotta anche per Adama Traoré".