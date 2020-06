Sylvester Stallone voce narrante doc su 'Rocky'

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - Sylvester Stallone sarà la voce narrante di un docufilm sul fenomeno 'Rocky'. '40 Years of Rocky: The Birth of a Classic', scritto e diretto da Derek Wayne Johnson è un dietro le quinte del film cult del 1976 oltre che un'analisi sul personaggio del pugile italo-americano che ha fatto storia nella cinematografia mondiale.

Stallone, 73 anni, all'epoca era un attore quasi sconosciuto e fu lui stesso a scrivere il copione di Rocky. Si ritagliò anche il ruolo principale interpretando il personaggio Robert 'Rocky' Balboa. Il film, realizzato con pochi soldi e diretto da John G. Avildsen, divenne un fenomeno del botteghino. Sono stati realizzati da allora sette sequel, il più recente 'Creed II' del 2018 con Michael B. Jordan.

'40 Years of Rocky: The Birth of a Classic' uscirà sulle piattaforme digitali iTunes/AppleTV e Amazon il prossimo 9 giugno.