Usa: a Ny 345 arresti, 33 agenti feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - La polizia di New York ha arrestato 345 persone nella notte tra sabato e domenica durante le proteste per la morte di George Floyd. Nei disordini 33 agenti sono rimasti feriti - alcuni in modo grave ma nessuno in pericolo di vita - e 47 mezzi della polizia sono stati danneggiati o distrutti. Lo riferisce Abc.