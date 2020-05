Open Arms:da giunta no processo Salvini

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Con 13 sì a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, che chiedeva di negare l'autorizzazione a procedere, 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l'ex ministro Matteo Salvini sul caso Open Arms.