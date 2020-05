Germania,cavalieri 2 superstiti S.Anna

(ANSA) - SANT'ANNA DI STAZZEMA (LUCCA), 26 MAG - Il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Verdienstkreuz am Bande) "per le particolari benemerenze acquisite verso la Repubblica Federale di Germania" a due superstiti della strage di Sant'Anna di Stazzema, Enrico Pieri ed Enio Mancini. Lo ha comunicato direttamente agli interessati con una lettera l'ambasciatore tedesco a Roma, Viktor Elbling. Nell'eccidio nazista del 12 agosto 1944 a S.Anna furono trucidati 560 civili, fra cui donne, anziani e bambini. Enrico Pieri aveva 10 anni ed ebbe la famiglia sterminata. Enio Mancini aveva 6 anni e si salvò in una fase del rastrellamento.