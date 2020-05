Dl imprese:Pd,banche non applicano norme

(ANSA) - ROMA, 25 MAY - "Alcuni istituti di credito non hanno applicato le norme di accesso ai prestiti previsti dal decreto sulla liquidità alle imprese, istruendo numeri esigui di richieste e applicando tassi di interesse molto superiori a quelli previsti dalla legge". Lo dichiara il deputato dem Franco Vazio, vice presidente commissione Giustizia e membro della commissione Bicamerale Banche che annuncia che chiederà in sede i Commissione Banche un intervento della magistratura ordinaria.