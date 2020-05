Assembramenti,18 multe in tre ore a Bari

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Segnalazioni di assembramenti nei luoghi della movida barese hanno portato ieri sera in sole tre ore, dalle 21 a mezzanotte, gli agenti della Polizia locale ad effettuate centinaia di controlli, sanzionando 18 cittadini che non mantenevano la distanza sociale. Tutti sono stati multati con un verbale di 400 euro ciascuno per aver violato le prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

I principali assembramenti sono stati accertati nel quartiere Murat, nel centro di Bari, dove la Polizia locale ha elevato anche 55 sanzioni al Codice della strada per soste irregolari sugli attraversamenti pedonali e sugli scivoli riservati ai diversamente abili. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni per oltre 10.000 euro. (ANSA).