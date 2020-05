Borsa: a Tokyo apertura piatta (+0,06%)

(ANSA) - TOKYO, 22 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco variata, in scia alla contrazione dei mercati azionari Usa, in attesa dei nuovi segnali che arrivano dalla Cina, in occasione del Congresso nazionale del popolo e la possibile continuazione della tensioni commerciali con Washington. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,06% a quota 20.565,30. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 107,60, e sull'euro a 117,80.