Alitalia: Usaerospace chiede incontro a governo

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Usaerospace Partners Inc. ha formalizzato una richiesta di incontro ai Ministri Gualtieri, Patuanelli e De Micheli, incontro nel quale intende ribadire - a seguito della promulgazione in Gazzetta Ufficiale del "Decreto Rilancio" - il proprio immutato interesse per la compagnia aerea". E' quanto si legge in una nota di Usaerospace nella quale si precisa che la società " ha, inoltre, formalizzato le sue intenzioni su Alitalia anche al Parlamento della Repubblica" con una lettera alle Commissioni Bilancio e Trasporti di Camera e Senato. Nel comunicato diffuso la compagnia spiega anche di essere già stata autorizzata a contrarre linee di finanziamento "con un importante istituto statunitense fino a un miliardo e mezzo di dollari al fine di sostenere il piano strategico di rilancio di Alitalia". con un piano che prevede "il basso impatto sui livelli occupazionali nel triennio" e la volontà di posizionare nell'aeroporto di Fiumicino l'hub e la sede direzionale ed amministrativa della Compagnia". (ANSA).