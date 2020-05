Turismo: Unwto, 100% mete soggette a restrizioni di viaggio

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il 100% delle destinazioni in tutto il mondo è sottoposta a restrizioni di viaggio per i turisti internazionali a causa della pandemia di coronavirus secondo i risultati dell'ultimo monitoraggio effettuato dall'Unwto, l'agenzia che si occupa di turismo per conto delle Nazioni Unite.

Su tutte le 217 destinazioni mondiali, 156 (72%) hanno fermato completamente il turismo internazionale. Nel 25% delle destinazioni, le restrizioni sono state in vigore per almeno tre mesi, mentre in 40% delle destinazioni, le restrizioni sono state introdotte almeno due mesi fa. Nessuna destinazione, ed è il dato più importante, ha finora sollevato o allentato le restrizioni.

"Il turismo - spiega il segretario generale dell'Unwto, Zurab Pololikashvili - è stato quello colpito più duramente proprio a causa di questo blocco e del lockdown. L'Unwto invita i governi a lavorare insieme per coordinare l'attenuazione e l'eliminazione delle restrizioni in modo tempestivo e responsabile, quando lo si ritenga sicuro. Il turismo è un'ancora di salvezza per milioni di persone, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Riaprire il mondo al turismo metterà al sicuro posti di lavoro, proteggerà i mezzi di sussistenza e consentirà al nostro settore di riprendere il suo ruolo vitale nella promozione dello sviluppo sostenibile". (ANSA).