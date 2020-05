Revival di Stephen King diventera' un film

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Il romanzo del 2014 di Stephen King "Revival" diventera' un film per la Warner Bros. Lo riporta Variety. La sceneggiatura dl nuovo progetto e' stata affidata a Mike Flanagan con un opzione di curare la regia. Trevor Macy, che con Flanagan aveva lavorato all'adattamento cinematografico di "Doctor Sleep" dello stesso King produrra' la pellicola. "Revival" e' ambientato nel nord est americano a partire dagli anni Sessanta. Charles Jacobs arriva, insieme a moglie e figlio, in una cittadina del New England come nuovo pastore.

Giovane e appassionato, il reverendo conquista i parrocchiani, e in particolare il piccolo Jamie, al quale insegna le meraviglie dell'elettricità. Ma quando una tragedia gli porta via la famiglia, la fede di Jacobs vacilla e lui viene allontanato dalla città. Trent'anni dopo, Jamie lo incontrerà di nuovo, insieme a tutti i suoi incubi.

"Doctor Sleep" era stato una delusione al box office con 72 milioni di incassi globali. Flanagan e Macy avevano poi collaborato nel 2017 nell'adattamento di "Gerald's Game" di King per la piattaforma in streaming Netflix. (ANSA).