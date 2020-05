Gb da 'stare a casa' a 'in allerta'

(ANSA) - LONDRA, 10 MAG - "Stare in allerta, controllare il virus, salvare vite" umane. E' il nuovo messaggio del governo britannico sul fronte del coronavirus annunciato stasera Boris Johnson alla nazione. Nel presentare le tappe di una graduale Fase 2, il premier Tory mantiene in sostanza in vigore anche in Inghilterra il lockdown (come già deciso da Scozia e Galles), ma alleggerisce con la più generica raccomandazione a stare in allerta quella che finora indicava di "stare in casa" mantenuta invece dai governi locali scozzese, gallese e nordirlandese.