Sindaci Cagliaritano, l'11 non riapriamo

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAG - I sindaci della Città Metropolitana di Cagliari non emetteranno ordinanze volte a consentire la riapertura delle attività lunedì 11, in anticipo sul Dpcm. La decisione è stata presa all'unanimità dai 17 sindaci dell'area metropolitana che, sostengono "pur avendo a cuore la sorte delle innumerevoli piccole imprese per le quali la riapertura è cruciale, nondimeno ritengono che questa decisione debba essere presa nella più totale sicurezza a seguito di un'attenta valutazione dei dati, con il fine prioritario di tutelare la salute di tutti i cittadini".