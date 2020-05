Il Salone del Libro aspetta l'autunno e intanto va sul web

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - In attesa di tornare nella veste abituale, in autunno o non appena possibile, ci sarà un'edizione straordinaria del Salone del Libro dedicata alle vittime del virus, ai loro parenti, al personale medico e paramedico. Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, sul sito del Salone e sui canali social un ricco programma di eventi in live streaming.

Tra gli ospiti i ragazzi di Fridays For Future, Javier Cercas, Annie Ernaux, Salman Rushdie, Alessandro Baricco, Jovanotti, Zerocalcare, Roberto Saviano, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, Fabrizio Gifuni, Linus. (ANSA).