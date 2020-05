Putin, Mishustin migliora e è al lavoro

(ANSA) - MOSCA, 6 MAG - Il primo ministro Mikhail Mishustin, recentemente risultato positivo al coronavirus, sta migliorando.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin aprendo l'incontro sull'attuazione delle misure per sostenere i settori economici e sociali della Russia. "Sta migliorando, è tutto in ordine. Non senza un po' di febbre, come spesso accade in questi casi, ma Mikhail si sta riprendendo", ha detto Putin. "Siamo stati in contatto ogni giorno ed è stato coinvolto nel lavoro in corso e nella preparazione di tutte le nostre decisioni.

Comunque, auguriamogli il più presto possibile la guarigione: vi saluta tutti", ha aggiunto Putin. Lo riporta Interfax.