Mosca, premier Mishustin sta bene

(ANSA) - MOSCA, 05 MAG - Il primo ministro russo Mikhail Mishustin, che ha contratto il COVID-19, si sente bene e sta ricevendo le cure, come da programma. Lo ha detto il suo portavoce Boris Belyakov citato dalla Tass. "Mishustin si trova in una delle strutture mediche statali ed è sotto la supervisione dei medici", ha detto. "Si sente bene, in generale.

Il trattamento sta procedendo come previsto, utilizzando i farmaci raccomandati dal Ministero della Salute per i pazienti affetti da questa malattia". "Il primo ministro è in contatto attivo con i suoi colleghi per telefono", ha detto Belyakov.