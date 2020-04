Migrante dentro compattatore rsu, ferito

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 30 APR - Un migrante è rimasto gravemente ferito dopo esser finito dentro un compattatore per l'immondizia. L'uomo stata probabilmente dormendo dentro un cassonetto che è stato svuotato all'interno del compattatore durante il normale servizio di raccolta dei rifiuti, rischiando di morire dilaniato dalle lame. E' accaduto stamani verso le 6, sul lungomare Varaldo, a Ventimiglia. L'uomo, gridando, è riuscito a richiamare l'attenzione del manovratore che ha bloccato il macchinario, poco prima che la lama lo dilaniasse. A tirarlo fuori dal compattatore sono stati i vigili del fuoco, che sono entrati nel mezzo della nettezza urbana, scavando tra i rifiuti per trovarlo. Il migrante è stato portato in ospedale in codice rosso a bordo di un'ambulanza del 118. Le indagini sono state affidate alla polizia.