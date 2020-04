Sanremo: Fiorello, Amadeus mi ha chiamato,io ci sto pensando

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Amadeus mi ha chiamato e su Sanremo mi ha detto 'lo rifacciamo di nuovo?' Io ci sto pensando". In diretta su Instagram Fiorello in conversazione con Nole Djokovic, campione di tennis, suo amico e ultimo ospite di Sanremo 2020 rilancia il tandem della scorsa edizione. Ieri aveva scritto su twitter: 'L'ho sempre detto io: 'Amadeus è un pazzo" e prima ancora a Domenica in scherzando aveva detto: "Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: 'Ha sbagliato numero!'". L'artista che ha coadiuvato Amadeus nella conduzione all'amico tennista ha detto: "Il festival di Sanremo è stata l'ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo", invitandolo di nuovo a partecipare. Il duetto tra i due si è concluso con Fiore che ha ricordato a Djokovic di fargli gli auguri per il prossimo 'importante' (60 anni) compleanno il 16 maggio. (ANSA).