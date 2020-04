Papa: il 19 messa a S.Spirito in Sassia

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 APR - Domenica 19 aprile il Papa celebrerà la messa nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, "luogo di particolare devozione alla Divina Misericordia". Lo riferisce il Vaticano ricordando che sarà il "ventesimo anniversario della canonizzazione di Suor Faustina Kowalska e dell'istituzione della Domenica della Divina Misericordia". La Messa sarà celebrata in forma privata e, al termine, il Papa guiderà la recita del Regina Coeli. Tutto sarà trasmesso in diretta televisiva da Vatican Media e in streaming sul sito Vatican News.