Sala: tanti in giro, più controlli

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Più controlli a Milano per verificare il rispetto delle regole per limitare il contagio. Li ha chiesti il sindaco, Giuseppe Sala, alla Polizia locale e al Prefetto, Renato Saccone, perché in città troppe persone ancora escono. "In molti mi state scrivendo che c'è troppa gente in giro e obiettivamente c'è più gente in giro. E quello che ho fatto stamattina è stato convocare il capo della Polizia locale alle 9 e gli ho chiesto di fare più controlli, la stessa richiesta ho fatto al prefetto - ha detto Sala - Però mettiamoci d'accordo, non è che il gioco è diventato guardie e ladri, anche perché le guardie non sono sufficienti per controllare i comportamenti di 1,4 milioni di persone. Ognuno deve fare più che mai il proprio dovere". "C'è stata paventata l'idea di una riapertura il 13 aprile, poi forse il 1 maggio, poi forse il 16 maggio. Così non si fa, si parla troppo, troppi miei colleghi, troppi protagonisti di questa crisi sono continuamente in tv a rispondere a domande'" ha aggiunto.