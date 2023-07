Social e Gen Z, in Italia è fenomeno BeReal

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Qual è il social di maggior successo tra i ragazzi della Generazione Z in Italia? Secondo l'agenzia di analisi Comscore, a crescere maggiormente da aprile del 2002 ad aprile di quest'anno nel nostro Paese è stato BeReal. Si tratta dell'app che chiede, tramite una notifica sul cellulare, di condividere un contenuto in un certo lasso di tempo, puntando tutto su genuinità e velocità, rispetto ai più rinomati concorrenti dove a primeggiare sono filtri e personalizzazioni estreme. Per Comscore, BeReal ha guadagnato in Italia circa 609 mila nuovi utenti in un anno, più della Spagna (con 552 mila) e poco sotto il Regno Unito (con 698 mila). Il pubblico di riferimento è quello dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni. In termini di "reach", ossia di utilizzo dei social per gruppi di età, l'app YouTube per device mobili è in testa in tutti e tre i Paesi, raggiungendo il dato più alto in Spagna (87%). Dopo BeReal, in Italia a vantare la crescita maggiore è Twitch, la piattaforma dedicata allo streaming di videogame, seguita da Reddit e Snapchat. Più indietro le app di Meta, come Facebook e Instagram, mentre si assiste ad una risalita di Pinterest, sempre più un motore di ricerca visiva su argomenti quali cucina e altri hobby. Il calo di popolarità di Twitter è un'evidenza mostrata da Comscore: poco più del 10% della Gen Z accede con frequenza al social controllato da Elon Musk dall'Italia, un dato più basso del 30% riferito al Regno Unito e al 40% della Spagna. Confrontando la Gen Z con la popolazione digitale generale, questi superano i valori medi sulla maggior parte delle piattaforme social, con le eccezioni di LinkedIn e Facebook. Alcuni degli indici più alti sono, oltre che su BeReal, su Twitch, Reddit e Snapchat. (ANSA).