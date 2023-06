Dati diffusi sul web nascosto, il 25% è di aziende europee

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - L'azienda di cybersecurity Kaspersky ha presentato i risultati di un'iniziativa sul monitoraggio dei dati diffusi e messi in vendita sul web nascosto, meglio conosciuto come dark web, nel corso del 2022.

Gli esperti hanno analizzato i post su questa parte accessibile della rete solo con programmi specifici, in cui si offrivano informazioni come l'accesso a reti aziendali, la vendita di archivi digitali o di account compromessi, tutti inerenti organizzazioni e società. Kaspersky ha scoperto che il 25% di questi dati riguardava imprese dislocate in Europa. 258 aziende a livello globale hanno ricevuto segnalazioni di incidenti, da parte del team Kaspersky Digital Footprint Intelligence, con 66 segnalazioni associate a società europee.

"Il monitoraggio è stato condotto su forum e blog del dark web - spiegano gli esperti - oltre a canali Telegram segreti.

Per evitare accessi non autorizzati all'infrastruttura delle aziende vittime, i dati compromessi non sono stati verificati in alcun modo". Secondo le rilevazioni, il 42% delle aziende non ha un responsabile specifico per gli incidenti informatici, mentre il 28% mostra indifferenza e il 2% nega gli incidenti. "Questa negligenza espone al rischio di sanzioni, perdita di fiducia e danni finanziari, ed è particolarmente rilevante per l'Europa, dove la normativa Gdpr, sulla protezione dei dati personali, è molto severa. Fortunatamente, il 22% ha risposto in modo appropriato, acquisendo le informazioni e affrontando i rischi, mentre il 6% ha effettuato un monitoraggio e un rilevamento proattivo, indicando di essere già a conoscenza dell'incidente".

